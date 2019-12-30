Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обошел Скрипника, Шарана и Каштру - объявлен лучший тренер УПЛ
За весь 2019 год
Всеукраинское объединение тренеров по футболу (ВОТФ) назвало Александра Рябоконя, наставника черниговской "Десны", лучшим тренером УПЛ по итогам 2019 года.
Средний показатель коуча по итогам года - 4,34.
Среди его достижений, которые выделили другие тренеры:
- "Десна" зимует в пятерке лучших с реальными шансами на медальную борьбу;
- впервые в истории клуб всерьез претендует на еврокубки;
- по итогам календарного 2019 (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) «Десна» идет третьей после грандов в списке лучших команд Украины.
- 6 раз по ходу сезона Александр Дмитриевич признавался лучшим в УПЛ по итогам туров по версии нашего объединения
Читайте такжеВ УПЛ назвали лучшего тренера декабря
Рейтинг лучших тренеров УПЛ 2019 года:
- Александр Рябоконь (Десна)
- Луиш Каштру (Шахтер)
- Виктор Скрипник (Зоря)
- Владимир Шаран (Александрия)
- Алексей Михайличенко (Динамо Киев)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
30.12.2019 в 13:13
Ответить
0
0
beatles (Крыжополь)
30.12.2019 в 13:07
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...