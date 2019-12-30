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Обошел Скрипника, Шарана и Каштру - объявлен лучший тренер УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

За весь 2019 год

Обошел Скрипника, Шарана и Каштру - объявлен лучший тренер УПЛ
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу (ВОТФ) назвало Александра Рябоконя, наставника черниговской "Десны", лучшим тренером УПЛ по итогам 2019 года.

Средний показатель коуча по итогам года - 4,34.

Среди его достижений, которые выделили другие тренеры:

  • "Десна" зимует в пятерке лучших с реальными шансами на медальную борьбу;
  • впервые в истории клуб всерьез претендует на еврокубки;
  • по итогам календарного 2019 (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) «Десна» идет третьей после грандов в списке лучших команд Украины.
  • 6 раз по ходу сезона Александр Дмитриевич признавался лучшим в УПЛ по итогам туров по версии нашего объединения
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Рейтинг лучших тренеров УПЛ 2019 года:

  1. Александр Рябоконь (Десна)
  2. Луиш Каштру (Шахтер)
  3. Виктор Скрипник (Зоря)
  4. Владимир Шаран (Александрия)
  5. Алексей Михайличенко (Динамо Киев)
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В статье: Владимир Шаран Алексей Михайличенко Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Александр Рябоконь УПЛ тренер тренер года Луиш Каштру
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
30.12.2019 в 13:13
Молодец, Рябоконь. Заслужил. Реально лучший. А Миха на 5 ..блин. смешно. а за что?) тупо провалил все, что можно провалить. Висенте Гомес, Бабич и Михайленко намного лучше смотрятся.
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beatles (Крыжополь)
30.12.2019 в 13:07
Заслуженное 5-е место! капец!
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