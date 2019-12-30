Неймар вспомнил расистский скандал в Украине

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар назвал, что он считает в футбольном мире недопустимым.

Среди таких Неймар выделил "некоторые околофутбольные вещи".

"Расизм, например. История с Дентиньо и Тайсоном или Марио Балотелли - это для меня неприемлемо. Такого не должно быть. Хочу, чтобы это понимали все наши болельщики, те, кто приходит на стадион. Вот это действительно не нравится.

Читайте также Неймар встал на сторону Тайсона и Дентиньо после игры с Динамо

А что касается собственно футбола - здесь мне все комфортно. Футбол - это моя жизнь. Этим живу я, моя семья, мои друзья. Поле - это место, где я полностью самовыражаюсь", - сказал Неймар, которого цитирует France Football.