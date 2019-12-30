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Неймар вспомнил расистский скандал в Украине

Премьер-лига
(2 голосов)

С Дентиньо и Тайсоном

Неймар вспомнил расистский скандал в Украине
Новина українською

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар назвал, что он считает в футбольном мире недопустимым.

Среди таких Неймар выделил "некоторые околофутбольные вещи".

"Расизм, например. История с Дентиньо и Тайсоном или Марио Балотелли - это для меня неприемлемо. Такого не должно быть. Хочу, чтобы это понимали все наши болельщики, те, кто приходит на стадион. Вот это действительно не нравится.

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А что касается собственно футбола - здесь мне все комфортно. Футбол - это моя жизнь. Этим живу я, моя семья, мои друзья. Поле - это место, где я полностью самовыражаюсь", - сказал Неймар, которого цитирует France Football.

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В статье: Бразилия расизм Неймар Расистский скандал во время Классического
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