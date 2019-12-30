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Маркевич о Тайсоне: Иногда терпение было уже на грани

Премьер-лига
(3 голосов)

Не самый лучший - один из лучших в "Металлисте"

Маркевич о Тайсоне: Иногда терпение было уже на грани
Новина українською

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич дал интервью, в котором рассказал о бразильском легионере своей команды Тайсоне.

Мирон Богданович признался, что не может выделить среди легионеров "Металлиста" кого-то одного.

"Это тот же Тайсон, Соса, Клейтон Шавьер. Я думаю, всех иностранцев, которые играли тогда в "Металлисте", харьковский болельщик запомнил. А если бы удалось сохранить Жажу и Рикуна, это была бы атомная команда", - рассуждает коуч.

Маркевич не хотел терять Тайсона, вспоминает, тогда команда шла на первом месте в УПЛ.

"Но пришло новое руководство и его сразу продали в Шахтер", - упрекнул Маркевич беглецу Курченко. Хотя признал - на трансфере клуб заработал около 15-ти миллионов.

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Что же касается самого футболиста, тренер отмечает его непростой характер.

"Повозились мы с ним. Я был с ним каждый день, - вспоминает экс-наставник "Металлиста". - Да, время терпение было уже на пределе. Бразильцам всегда было непросто адаптироваться в Украине. В "Металлисте" были другие требования, нужно было играть в одно-два касания. А вы знаете, как Тайсон любит быть с мячом. Пришлось игрока немного переучивать.

Нужно отдать должное президенту и спортивному директору "Металлиста", что они всячески помогали. И это стоило того. Думаю, совместными усилиями мы направили Тайсона на правильный путь. Сейчас он совсем другой, более разносторонний".

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В статье: Тайсон Мирон Маркевич Александр Ярославский Металлист (Харьков) Сергей Курченко
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Команда №1

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Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cannabis Sativa (Луцк)
30.12.2019 в 14:22
Вопрос знатокам: Как так вышло, что Тайсон, играя в "Металлисте", имел смуглую кожу, а после перехода в "Шахтёр", она "загорела" до коричневого цвета? Ничего личного. Просто сравнил фотки Тайсона за 2019 год с этой, за спиной Маркевича.
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Dnepr-75 (Днiпро)
30.12.2019 в 14:42
Наверно угольная пыль въелась,стал шахтером.
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Serega1111 (Киев)
30.12.2019 в 14:43
Он к 2019 году понял, что негров в Украине всячески ущемляют. Проникся. На этой почве у него произошли изменения в организме где-то там на гормональном уровне - вот и потемнел
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