Маркевич о Тайсоне: Иногда терпение было уже на грани

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич дал интервью, в котором рассказал о бразильском легионере своей команды Тайсоне.

Мирон Богданович признался, что не может выделить среди легионеров "Металлиста" кого-то одного.

"Это тот же Тайсон, Соса, Клейтон Шавьер. Я думаю, всех иностранцев, которые играли тогда в "Металлисте", харьковский болельщик запомнил. А если бы удалось сохранить Жажу и Рикуна, это была бы атомная команда", - рассуждает коуч.

Маркевич не хотел терять Тайсона, вспоминает, тогда команда шла на первом месте в УПЛ.

"Но пришло новое руководство и его сразу продали в Шахтер", - упрекнул Маркевич беглецу Курченко. Хотя признал - на трансфере клуб заработал около 15-ти миллионов.

Что же касается самого футболиста, тренер отмечает его непростой характер.

"Повозились мы с ним. Я был с ним каждый день, - вспоминает экс-наставник "Металлиста". - Да, время терпение было уже на пределе. Бразильцам всегда было непросто адаптироваться в Украине. В "Металлисте" были другие требования, нужно было играть в одно-два касания. А вы знаете, как Тайсон любит быть с мячом. Пришлось игрока немного переучивать.

Нужно отдать должное президенту и спортивному директору "Металлиста", что они всячески помогали. И это стоило того. Думаю, совместными усилиями мы направили Тайсона на правильный путь. Сейчас он совсем другой, более разносторонний".