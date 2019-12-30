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Бущан признался, что был наказан за самоуверенность в Динамо

Премьер-лига
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Жизнь "выбила стул из-под задницы"

Бущан признался, что был наказан за самоуверенность в Динамо
Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал о шансах в основе киевского клуба и признался, почему их приходилось ждать долго.

Кипер рассказывает, что шансом якобы воспользовался сразу. Но... потом снова долго ждал.

"Главное - не расслаблять "булки". Как только расслабился, чувствуешь самоуверенность и жизнь тебе сразу стул из-под задницы выбивает, ты падаешь. И так всегда. Тогда я тоже почувствовал это. Так и получилось. Сборная, месяц рядом, в карманах все есть, интервью одно, интервью другое. А потом "Добрый Вечер", - описал внезапную катастрофу Бущан.

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По словам вратаря, кроме самоуверенности, ему в свое время мешали самоуспокоенность и «каша в голове».

"Подумал, что все в шоколаде. Тогда еще Макса Коваля в аренду отправили. Думаю: "Да ты что, песня! Работать не надо". Шучу, конечно. Работать всегда нужно. Но психологически состояние говорил именно так. Затем было очень сложно. Тяжелый период был. Сломал ногу, потерял место в составе, развод, потом пару месяцев приходил в себя.

Думал, что ногу залечит и жизнь удалась. Опять в составе. Но нет, дали раз за дубль сыграть - "просрали". Второй раз - "просрали". Все идет из головы. Потому что физически готов, технически тоже, но в голове "каша". И не получается. Потом я уже окончательно пришел в себя. Оставалось только работать и ждать шанса".

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В статье: Максим Коваль Георгий Бущан Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
SportАrena

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