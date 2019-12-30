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Бущан: В Динамо есть только один парень, которого надо воспитывать. Но там без шансов

Премьер-лига
(2 голосов)

История про Дениса Гармаша

Бущан: В Динамо есть только один парень, которого надо воспитывать. Но там без шансов
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился интересной историей, связанной с партнером по команде Денисом Гармашем.

"У нас в команде есть только один парень, которого надо воспитывать. Но там без шансов. Это такой человек, которому ничего не докажешь и не объяснишь. А смысл руки распускать? Вообще нет. Он же делает это не специально, а потому что переживает за команду. С одной стороны, его можно понять, а с другой - лучше не трогать.

Пытаться ему помочь - это без шансов. Играли мы с "Ворсклой", во время аута он пошел накрывать Скляра куда-то. Зачем он пошел его накрывать? В итоге Скляр остался один. Он доказывает, что пошел страховать. Ему говорят, что не надо было этого делать, а он стоит на своем. Это было в раздевалке, в перерыве", - сказал Бущан.

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В статье: Денис Гармаш Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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