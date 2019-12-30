Матюхин: Видимо, летом Тайсон хотел покинуть Шахтер, но не смог

Экс-защитник киевского "Арсенала" и сборной Украины Сергей Матюхин дал интервью, в котором рассказал о бразильском легионере "Шахтера" Тайсоне.

"Мне больше запомнился Тайсон не в "Металлисте", а уже в "Шахтере". Помню, мы с "Арсеналом" гостили на "Донбасс-Арене" и пропустили от "горняков" четыре или пять голов. Тогда бразильцы "Шахтера" устроили настоящую феерию. Тайсон вместе с другими земляками запомнились фантастической работой с мячом. Они большие мастера, настоящие кудесники.

На мой взгляд, этой осенью Тайсон уже не играл так ярко, как раньше. Видимо, летом он хотел покинуть "Шахтер", но не смог. Поэтому в этой Лиге чемпионов не был таким убедительным. На мой взгляд, бразилец играл уже без искры в глазах, видимо, хочет уехать в другую страну. Так же не лучшим образом на него повлияла история с расизмом, которая произошла в матче с "Динамо". Он не совладал с эмоциями, хотя, мне кажется, как профессионал должен был не обращать внимания на фанатов, стерпеть, потому что в Европе с такими ситуациями футболисты тоже сталкиваются, когда их атакуют трибуны расистскими выкриками", - сказал Матюхин.