  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матюхин: Видимо, летом Тайсон хотел покинуть Шахтер, но не смог
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матюхин: Видимо, летом Тайсон хотел покинуть Шахтер, но не смог

Премьер-лига
(1 голосов)

Поэтому капитан горняков в нынешней ЛЧ выглядел не столь убедительно

Матюхин: Видимо, летом Тайсон хотел покинуть Шахтер, но не смог
Новина українською

Экс-защитник киевского "Арсенала" и сборной Украины Сергей Матюхин дал интервью, в котором рассказал о бразильском легионере "Шахтера" Тайсоне.

"Мне больше запомнился Тайсон не в "Металлисте", а уже в "Шахтере". Помню, мы с "Арсеналом" гостили на "Донбасс-Арене" и пропустили от "горняков" четыре или пять голов. Тогда бразильцы "Шахтера" устроили настоящую феерию. Тайсон вместе с другими земляками запомнились фантастической работой с мячом. Они большие мастера, настоящие кудесники.

На мой взгляд, этой осенью Тайсон уже не играл так ярко, как раньше. Видимо, летом он хотел покинуть "Шахтер", но не смог. Поэтому в этой Лиге чемпионов не был таким убедительным. На мой взгляд, бразилец играл уже без искры в глазах, видимо, хочет уехать в другую страну. Так же не лучшим образом на него повлияла история с расизмом, которая произошла в матче с "Динамо". Он не совладал с эмоциями, хотя, мне кажется, как профессионал должен был не обращать внимания на фанатов, стерпеть, потому что в Европе с такими ситуациями футболисты тоже сталкиваются, когда их атакуют трибуны расистскими выкриками", - сказал Матюхин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Сергей Матюхин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...