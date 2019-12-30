Худжамов: После 35 лет появляются мысли о завершении карьеры, но еще есть силы и желание

Голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал о травме колена и причинах, почему еще не хочет завершать активную карьеру футболиста

— Рустам, во второй части сезона болельщики не видели вас в составе "Мариуполя". Почему?

— Возникли проблемы с коленом. Эта травма давненько не давала мне покоя. Пару раз попадал все-таки в заявку, но еще необходимо восстановление и "ремонт" колена.

— Травму получили в матче с "Динамо", который был для вас последним в 2019 году?

— Нет, это старая проблема. Не всегда нагрузки были адекватные, не всегда поля были в хорошем состоянии. Мы тренировались на мягком поле, потом перешли на искусственное покрытие. Помню, когда приехали в гости к "Динамо", там было замерзшее поле, мне пришлось тренироваться в кроссовках, в которых приехал. На следующий день играли на мягком газоне "Олимпийского". В общем, смена покрытия всегда несет дискомфорт для футболиста, даже если ничего не беспокоит, а если есть проблемы, все сразу дает о себе знать — ахиллы, спина, колени.

— В новом году начнете подготовку к сезону в основной группе "Мариуполя"?

— Работаю, восстанавливаюсь. Но пока никаких сроков загадывать не буду. Надо еще работать.

— Операция не потребуется?

— Нет. Я полтора года когда-то тренировался с надорванным мениском. И только потом пошел на операцию. Сейчас буду прикладывать все усилия, чтобы восстановиться и вернуться на поле.

— В такие минуты руки не опускаются? Не появляются мысли о завершении карьеры?

— Понятно, что после 35 лет появляются такие мысли. Но я их гоню от себя. Если бы по игровым показателям я "пролетал", уже бы не мучал ни себя, ни футбол. Но еще есть силы и желание. Поэтому хочу восстановиться и вернуться на поле.