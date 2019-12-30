Маркевич: Если Тайсон хочет поиграть в европейском топ-чемпионате, то почему бы его не отпустить

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал, как он в харьковском клубе воспитывал нынешнего лидера "Шахтера" Тайсона.

— Тяжело было доносить до иностранцев свои принципы игры?

— Нет. Если футболист, профессионал, то он быстро все схватывает. Я предложил тренировочный процесс и ребятам это нравилось. У нас не было беготни по кругу, всегда была только работа с мячами и игровые упражнения. У нас в этом плане проблем никогда не возникало.

— Из отпуска Тайсон всегда возвращался вовремя?

— Можно сказать, что да. День-два опоздания для латиноамериканцев были допустимы.

— Прическами этот бразилец вас удивлял?

— Да. Наверное, как и любой молодой человек, он любил поэкспериментировать (улыбается).

— Что вам больше всего в нем нравилось?

— Скорость, как я уже говорил, у него была и есть феноменальная, и хороший удар с правой ноги.

— Сколько Тайсон сможет выступать на высоком уровне?

— Он режимистый парень, сухой, так что еще года четыре он спокойно может играть. Скажу опять о скорости, она у него природная, поэтому и не покидает. Ну как ты его остановишь, когда он включает максимум.

— Если Тайсон уйдет из "Шахтера", украинский чемпионат потеряет?

— Первым делом потеряет "Шахтер". Но с другой стороны, если футболист хочет поиграть в европейском топ-чемпионате, то почему бы его не отпустить.