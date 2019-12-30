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Маркевич: Если Тайсон хочет поиграть в европейском топ-чемпионате, то почему бы его не отпустить

Премьер-лига
(2 голосов)

Мирон Богданович считает, что бразилец еще года четыре сможет поиграть на высоком уровне

Маркевич: Если Тайсон хочет поиграть в европейском топ-чемпионате, то почему бы его не отпустить
Новина українською

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал, как он в харьковском клубе воспитывал нынешнего лидера "Шахтера" Тайсона.

— Тяжело было доносить до иностранцев свои принципы игры?

— Нет. Если футболист, профессионал, то он быстро все схватывает. Я предложил тренировочный процесс и ребятам это нравилось. У нас не было беготни по кругу, всегда была только работа с мячами и игровые упражнения. У нас в этом плане проблем никогда не возникало.

— Из отпуска Тайсон всегда возвращался вовремя?

— Можно сказать, что да. День-два опоздания для латиноамериканцев были допустимы.

— Прическами этот бразилец вас удивлял?

— Да. Наверное, как и любой молодой человек, он любил поэкспериментировать (улыбается).

— Что вам больше всего в нем нравилось?

— Скорость, как я уже говорил, у него была и есть феноменальная, и хороший удар с правой ноги.

— Сколько Тайсон сможет выступать на высоком уровне?

— Он режимистый парень, сухой, так что еще года четыре он спокойно может играть. Скажу опять о скорости, она у него природная, поэтому и не покидает. Ну как ты его остановишь, когда он включает максимум.

— Если Тайсон уйдет из "Шахтера", украинский чемпионат потеряет?

— Первым делом потеряет "Шахтер". Но с другой стороны, если футболист хочет поиграть в европейском топ-чемпионате, то почему бы его не отпустить.

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В статье: Тайсон Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
30.12.2019 в 18:07
Говнистое руководство шахтьора никогда не пойдет футболисту на встречу....Здесь проповедуется мокшанско-рабский подход к людям...
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+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
30.12.2019 в 18:29
Динамо всегда справедливо поступало со своими игроками?
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 17:53
Пусть идёт. Шахта без него лучше смотрится чем с ним. Доказано двумя последними матчами в ЛЧ.
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+1
-2

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