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Самбрано провел переговоры с перуанским клубом

Премьер-лига
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Защитник продолжает предпринимать попытки покинуть Динамо

Самбрано провел переговоры с перуанским клубом
Новина українською

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано продолжает предпринимать попытки покинуть киевский клуб.

Как сообщает перуанское издание Elbocon, футболист на днях провел переговоры с местным клубом "Альянса Лима".

По информации источника, стороны обсудили условия личного контракта и остались вполне довольны друг другом, так как клуб хочет усилить линию защиты, а игрок – получать игровую практику, которая позволит ему закрепиться в основе сборной Перу.

Таким образом, теперь "Лиме" нужно договориться с "Динамо", которое также не против избавиться от игрока, контракт которого с киевлянами рассчитан до конца 2021 года.

Напомним, Самбрано перебрался в "Динамо" в январе 2018-го года, однако с тех пор так и не дебютировал за первую команду киевлян. При этом оборонец продолжает регулярно вызываться в национальную сборную Перу.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос Самбрано Альянса Лима (Перу)
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