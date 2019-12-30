Самбрано провел переговоры с перуанским клубом

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано продолжает предпринимать попытки покинуть киевский клуб.

Как сообщает перуанское издание Elbocon, футболист на днях провел переговоры с местным клубом "Альянса Лима".

По информации источника, стороны обсудили условия личного контракта и остались вполне довольны друг другом, так как клуб хочет усилить линию защиты, а игрок – получать игровую практику, которая позволит ему закрепиться в основе сборной Перу.

Таким образом, теперь "Лиме" нужно договориться с "Динамо", которое также не против избавиться от игрока, контракт которого с киевлянами рассчитан до конца 2021 года.

Напомним, Самбрано перебрался в "Динамо" в январе 2018-го года, однако с тех пор так и не дебютировал за первую команду киевлян. При этом оборонец продолжает регулярно вызываться в национальную сборную Перу.