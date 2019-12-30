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Андрей Пятов - лучший игрок Шахтера в 2019 году
Кипер - лучший
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов признан лучшим игроком команды в 2019 году.
В опросе болельщиков, который проходил на официальных страницах клуба в соцсетях и в мессенджерах, Пятов набрал более 50% голосов.
Места со второго по четвертое с небольшой разницей в баллах заняли Тарас Степаненко, Тайсон и Жуниор Мораес. Пятым с приличным отрывом финишировал Марлос.
Добавим, что в 2018 году лучшим игроком года стал Тайсон, в 2016 и 2017 – Марлос, а еще раньше признания болельщиков удостаивались Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).
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