Андрей Пятов - лучший игрок Шахтера в 2019 году

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов признан лучшим игроком команды в 2019 году.

В опросе болельщиков, который проходил на официальных страницах клуба в соцсетях и в мессенджерах, Пятов набрал более 50% голосов.

Места со второго по четвертое с небольшой разницей в баллах заняли Тарас Степаненко, Тайсон и Жуниор Мораес. Пятым с приличным отрывом финишировал Марлос.

Добавим, что в 2018 году лучшим игроком года стал Тайсон, в 2016 и 2017 – Марлос, а еще раньше признания болельщиков удостаивались Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).