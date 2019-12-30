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Слован оценил форварда, которым интересуется Динамо, в 7-8 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне давали 4

Слован оценил форварда, которым интересуется Динамо, в 7-8 млн евро
Новина українською

Вице-президент "Слована" Иван Кмотрик прокомментировал интерес со стороны других клубов к форварду Андражу Шпорару. Ранее сообщалось о том, что "Динамо" предлагало за игрока 4 млн евро.

"Не думаю, что мы продадим Шпорара дешевле, чем за 7-8 млн евро.

Это правда, что "Селтик" проявляет к Шпорару огромный интерес. Они прислали нам официальное предложение. Но "кельты" не единственные, кто им интересуются - также есть и клубы из Франции, Испании, Италии, Португалии, Бельгии.

Интерес очень велик, но мы ожидаем, что он будет еще большим во время трансферного окна", – сказал Кмотрик.

Напомним, что в этом сезоне Шпорар отметился 20 голами и 5 результативными передачами в 26 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Селтик (Глазго) Слован (Братислава) Андраж Шпорар
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Комментарии (2)
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alktus (Хмельницкий)
30.12.2019 в 21:04
Суркис будет дебилом если купит его больше чем за 5
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Kristo (Львов)
30.12.2019 в 21:06
да и 5 он не стоит
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0
-1

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