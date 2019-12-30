Слован оценил форварда, которым интересуется Динамо, в 7-8 млн евро

Вице-президент "Слована" Иван Кмотрик прокомментировал интерес со стороны других клубов к форварду Андражу Шпорару. Ранее сообщалось о том, что "Динамо" предлагало за игрока 4 млн евро.

"Не думаю, что мы продадим Шпорара дешевле, чем за 7-8 млн евро.

Это правда, что "Селтик" проявляет к Шпорару огромный интерес. Они прислали нам официальное предложение. Но "кельты" не единственные, кто им интересуются - также есть и клубы из Франции, Испании, Италии, Португалии, Бельгии.

Интерес очень велик, но мы ожидаем, что он будет еще большим во время трансферного окна", – сказал Кмотрик.

Напомним, что в этом сезоне Шпорар отметился 20 голами и 5 результативными передачами в 26 матчах.