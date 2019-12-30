Герой футбольного дня. Александр Рябоконь

Когда в сезоне 2008/09 донецкий "Шахтер" не сумел выйти из группы Лиги чемпионов в плей-офф этого турнира, Мирча Луческу находился на грани увольнения. Критика тянулась еще с предыдущего розыгрыша турнира, когда дончане заняли последнее место в квартете после двух побед в двух стартовых турах. Однако боссы "Шахтера" претерпели сложный период, предоставили румыну еще один шанс и тот выстрелил победой в Кубке УЕФА. И дальнейшим развитием команды.

Александр Рябоконь, конечно же, подобных вершин не достиг и о масштабах уровня Лиги чемпионов может только мечтать. Впрочем, несмотря на это, в контексте тренера "Десны" сейчас уместно проводить параллели с ситуацией, в которой оказался Луческу в конце "нулевых годов" двухтысячных. Рябоконю тоже простили неудачу и Александр Дмитриевич, претерпев критику, сделал заявку на то, чтобы выйти со своей командой на новый уровень.

По игре "Десна" заслужила попасть в первую шестерку чемпионата Украины 2018/19. А там, как знать, может, удалось бы сразиться и за еврокубки. Однако немыслимо безответственно "северяне" провели последний матч первого этапа чемпионата и проиграли хаотичному прежде всего с точки зрения менеджмента "Львову". Так "Десна" потеряла уникальную возможность, а Александр Рябоконь, который, начиная с 2008-го года (с небольшими перерывами), прошел с командой огонь, воду и медные трубы, оказался под угрозой увольнения.

"Вот видите, у вас [к журналистам] тоже возникает вопрос... Я не знаю... За поддержку спасибо. Но на самом деле задача у нас на этом этапе была – попасть в "шестерку". Мы её не выполнили. Я могу говорить все что угодно: что мы дебютанты, что для начала все хорошо... Но все на усмотрение руководства: как оно оценивает эту ситуацию – узнаем в ближайшие дни", - говорил после того матча Александр Рябоконь, будучи психологически готовым к худшему для него сценарию. Однако под горячую руку руководства попал не тренер, а футболисты. Летом состоялась "чистка", а сразу после первого этапа чемпионата Украины 2018/19 новичкам урезали зарплату. И все это – логические и последовательные шаги. Рябоконь на тот момент выжал максимум из возможного с тем составом, а руководство не позаботилось о надлежащего уровня усилении. Усилении, с которым действительно можно было бы бороться за первую "шестерку".

Рябоконь еще долго вспоминал в своих интервью разговор с работодателями и признавал, что его тренерское кресло качалось с широкой амплитудой. Но от плохих мыслей помогли отвлечься матчи нижней "шестерки". И хотя были неприятные моменты и во время прохождения дистанции утешительного турнира (поражения от "Арсенала", "Карпат" и дважды от "Черноморца", одно из которых – 2:4 после победы в первом тайме 2:1; ничья 3:3 с "Ворсклой" после победы 3:0 в первом тайме, что породило разговоры о "нечистоплотности" игры черниговцев), в целом болельщикам "Десны" не приходилось беспокоиться за судьбу своей команды. Сразу было понятно – Рябоконь не приблизится к зоне вылета.

А уже в новом сезоне "Десна" ярко раскрылась сразу в нескольких ипостасях. Как гроза авторитетов – победы над "Мариуполем" (4:0), "Динамо" (2:1) и дважды над "Александрией" (3:0 и 2:0), и как команда, любящая мстить – победы над "Львовом" (4:1) и "Карпатами" (6:2). Хотя не обошлось и без неприятных моментов – домашнее поражение от того же "Львова" на старте турнира, потеря пяти очков в противостоянии с "Колос" и прочее.

Наверное, Александр Рябоконь заслуженно получил награду лучшему тренеру УПЛ в 2019-м календарном году. У него был сильный конкурент в лице Виктора Скрипника, команда которого играет в нетипичный для украинских сегодняшних реалий футбол, но наибольшего прогресса в течение года достигла именно "Десна". За четыре тура до завершения регулярной части чемпионата Украины черниговцы уже гарантировали себе как минимум шестое место, поэтому старых ошибок удастся избежать. А там глядишь – и откроются перед "Десной" еврокубковые перспективы. Это будет серьезным достижение для команды, которая проводит в элите лишь второй свой сезон.