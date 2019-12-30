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УЕФА рассмотрит дело Беседина не ранее 6 января

Премьер-лига
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Ждать осталось недолго

УЕФА рассмотрит дело Беседина не ранее 6 января
Новина українською

Стали известны некоторые подробности допинг-скандала с форвардом "Динамо" Артемом Бесединым, который завалил допинг-тест после выездного матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4).

Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит инцидент не позже 19 января. Теперь же сайт Sport.ua уточнил, что дело Беседина будет рассмотрено не ранее 6 января. Об этом УЕФА в письменном виде уведомил национальную федерацию. При этом никакой конкретики о том, на чем именно попался 23-летний футболист, на данный момент нет.

Таким образом, дело игрока будет рассмотрено в календарных рамках 6-19 января.

Напомним, что сам игрок на время расследования (30 дней) был отстранен от футбола.

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В статье: УЕФА Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
sport.ua

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