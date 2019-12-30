Худжамов: У Мариуполя стоит задача занять третье место

Голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов, который пропустил большую часть сезона из-за травмы, подвел итоги осенней части чемпионата УПЛ.

— Довольны, как сыграли в этом сезоне ребята, которые вас заменили в воротах?

— Нормально, молодцы. Команда ушла в отпуск на шестом месте. Но впереди весенняя часть чемпионата, а у нас задача занять трете место. Поэтому вся борьба еще впереди и весной она будет ожесточенная еще больше.

— "Мариуполь" мог выступить лучше в уходящем году?

— Думаю, да. Мне кажется, в некоторых играх не хватило опыта. В том же матче с "Колосом" выигрывали 1:0, а потом судья назначил штрафной, котрого и близко не было… Нам по силам было набрать еще несколько очков, которых мы недосчитались.

— Кого из партнеров по команде выделите по итогам года?

— Не буду этого делать. Это было бы некорректно. Все старались, все играли. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже.

— Летом "Мариуполь" играл в еврокубках. Какой опыт получили в этих матчах?

— Конечно, мы получили огромный опыт. Мы играли против играющей команды. Если бы Алкмаар не вышел в группу ЛЕ, мучался, можно было бы говорить, что мы незаслужено им проиграли. Но мы реально уступили очень сильной команде.

— В 2019 году кого-то из вратарей в УПЛ могли бы выделить?

— Это не в моих правилах. Мы колеги по цеху, тем более, надо знать изнутри, кому могли помешать какие-то причины проявить себя.

— Сборная Украины удивила вас в отборе на Евро-2020?

— Меня, нет. Я перед каждым матчем чувствовал и понимал, что команда будет играть уверенной в своих силах с любым соперником. Во-первых, у сборной Украины сейчас сильный тренерский штаб. Во-вторых, набрались опыта в европейских клубах ребята, которые играют зарубежом. Симбиоз этого всего принес национальной сборной такой положительный результат и она заслуженно добыла путевку на Евро с первого места.