Шесть непобедимых. Донецкий Шахтер - в компании Ливерпуля и Зальцбурга

Большинство чемпионатов ушли на перерыв в середине сезона. Среди 20 лучших национальных чемпионатов Европы есть лишь 6 клубов, которые до сих пор не знают горечи поражений во внутренних лигах.

Бесспорно, победное шествие "Ливерпуля" поражает больше всего. Мерсисайдцы выиграли 18 из 19 матчей АПЛ, позволив себе потерю очков на "Олд Траффорд". Подопечные Клоппа опережают ближайшего преследователя на 13 очков и имеют еще матч в запасе.

Таким же уверенным путем идет в турнирной таблице чемпионате Украины и "Шахтер". Дончане лишь дважды сыграли вничью в 18 играх и также существенно оторвались от ближайшего преследователя - "Динамо".

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Также "Зальцбург" остается непобедимым в Австрии (+13 = 5-0), а "Славия" не знает горечи поражений в Чехии (+17 = 3-0).

В Греции таких команд две. ПАОК лишь 4 раза сыграл вничью в 16 матчах, в то время как "Олимпиакос" поделил очки 5 раз.