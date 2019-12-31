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Шесть непобедимых. Донецкий Шахтер - в компании Ливерпуля и Зальцбурга

Премьер-лига
(1 голосов)

Те, кто еще в этом сезоне не проигрывал

Шесть непобедимых. Донецкий Шахтер - в компании Ливерпуля и Зальцбурга
Новина українською

Большинство чемпионатов ушли на перерыв в середине сезона. Среди 20 лучших национальных чемпионатов Европы есть лишь 6 клубов, которые до сих пор не знают горечи поражений во внутренних лигах.

Бесспорно, победное шествие "Ливерпуля" поражает больше всего. Мерсисайдцы выиграли 18 из 19 матчей АПЛ, позволив себе потерю очков на "Олд Траффорд". Подопечные Клоппа опережают ближайшего преследователя на 13 очков и имеют еще матч в запасе.

Таким же уверенным путем идет в турнирной таблице чемпионате Украины и "Шахтер". Дончане лишь дважды сыграли вничью в 18 играх и также существенно оторвались от ближайшего преследователя - "Динамо".

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Также "Зальцбург" остается непобедимым в Австрии (+13 = 5-0), а "Славия" не знает горечи поражений в Чехии (+17 = 3-0).

В Греции таких команд две. ПАОК лишь 4 раза сыграл вничью в 16 матчах, в то время как "Олимпиакос" поделил очки 5 раз.

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В статье: Австрия Англия Греция Чехия Зальцбург (Австрия) Шахтер (Донецк) АПЛ УПЛ Ливерпуль Славия (Прага) ПАОК Олимпиакос
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.12.2019 в 14:16
Проигранные кубок и Суперкубок не считаются? :)
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scorpius (Ck)
31.12.2019 в 12:15
Мелочь, а приятно. Хотя в нашем случае это больше говорит о слабости соперников, чем силе самой команды.
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