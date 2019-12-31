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Все - за рояль! Замечательным семейным роликом Шахтер поздравил с Новым годом
Начинает Срна, завершает - Каштру
Донецкий "Шахтер" опубликовал ролик-поздравление для всех болельщиков к Рождеству и Новому году.
В центре видео - белый рояль.
За него по очереди садятся тренеры и футболисты с семьями.
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Источник:Ютуб-канал Шахтаря
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.12.2019 в 14:22
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