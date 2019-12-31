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Все - за рояль! Замечательным семейным роликом Шахтер поздравил с Новым годом

Премьер-лига
(1 голосов)

Начинает Срна, завершает - Каштру

Все - за рояль! Замечательным семейным роликом Шахтер поздравил с Новым годом
Новина українською

Донецкий "Шахтер" опубликовал ролик-поздравление для всех болельщиков к Рождеству и Новому году.

В центре видео - белый рояль.

За него по очереди садятся тренеры и футболисты с семьями.

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В статье: Шахтер (Донецк) Новый год Рождество поздравление
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.12.2019 в 14:22
Срна должен быть со шприцом :)
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