  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Видео лучшего гола Шахтера в 2019 году
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Видео лучшего гола Шахтера в 2019 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Определяли болельщики

Видео лучшего гола Шахтера в 2019 году
Новина українською

ФК "Шахтер" объявил итог зрительского голосования за лучший гол в 2019 году.

Им стал мяч Тараса Степаненко в матче 1/8 Кубка Украины на НСК "Олимпийский" с киевским "Динамо".

За это гол проголосовали 789 болельщиков.

Читайте такжеБуряк не считает Степаненко незаменимым игроком для сборной Украины

Второе место занял гол Марлоса в ворота того же "Динамо", но уже в чемпионате УПЛ. За него проголосовали 409 болельщиков "Шахтера".

Кроме этих двух, в голосовании принимали участие мячи Николая Матвиенко в ворота ФК "Львов", а также Манора Соломона - в ворота итальянской "Аталанты".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Болельщики НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
31.12.2019 в 16:27
Это лучший гол сезона?!Рука лицо....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...