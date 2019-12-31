Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Видео лучшего гола Шахтера в 2019 году
Определяли болельщики
ФК "Шахтер" объявил итог зрительского голосования за лучший гол в 2019 году.
Им стал мяч Тараса Степаненко в матче 1/8 Кубка Украины на НСК "Олимпийский" с киевским "Динамо".
За это гол проголосовали 789 болельщиков.
Второе место занял гол Марлоса в ворота того же "Динамо", но уже в чемпионате УПЛ. За него проголосовали 409 болельщиков "Шахтера".
Кроме этих двух, в голосовании принимали участие мячи Николая Матвиенко в ворота ФК "Львов", а также Манора Соломона - в ворота итальянской "Аталанты".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтар
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
31.12.2019 в 16:27
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...