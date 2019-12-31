Видео лучшего гола Шахтера в 2019 году

ФК "Шахтер" объявил итог зрительского голосования за лучший гол в 2019 году.

Им стал мяч Тараса Степаненко в матче 1/8 Кубка Украины на НСК "Олимпийский" с киевским "Динамо".

За это гол проголосовали 789 болельщиков.

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Второе место занял гол Марлоса в ворота того же "Динамо", но уже в чемпионате УПЛ. За него проголосовали 409 болельщиков "Шахтера".

Кроме этих двух, в голосовании принимали участие мячи Николая Матвиенко в ворота ФК "Львов", а также Манора Соломона - в ворота итальянской "Аталанты".