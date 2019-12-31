Герой футбольного дня. Карлос де Пена

Александра Хацкевича много спрашивали о Карлосе де Пене. Но один из самых интересных вопросов по этой теме так и не прозвучал: как получилось так, что футболист, присоединившийся к команде посреди сезона и несколько месяцев до того поддерживающий форму индивидуально, оказался не в худшем тонусе, чем футболисты "Динамо", которые перед тем прошли предсезонные сборы, и в течение длительного времени тренировались под наблюдением клубных профессионалов? Это Карлос де Пена такой крутой, или все же организация тренировочного процесса в "Динамо" позволяет безболезненно влиться в коллектив любому с навыками игры в футбол?

Это уже вопросы риторические... А нынче ж нужно констатировать, что Карлос де Пена заслужил будущее в киевском "Динамо". Важный нюанс: сам уругваец связывает свое будущее с киевским клубом, поэтому для него пролонгация соглашения с клубом – вознаграждение. Потому что, например, контрактные обязательства относительно "Динамо" для Дерлиса Гонсалеса – бремя. И таких примеров с пометкой "свежий" можно найти предостаточно.

Карлос де Пена протяжении своей непродолжительной каденции в "Динамо" (с апреля 2019-го году) выделялся прежде всего желанием. Чисто по игровым навыкам он не является более креативным, чем Вербич, Цыганкова или даже Караваева. Но визитной карточкой уругвайца стало желание биться при любых условиях, а также его трепетное отношение к командным ценностям. Пусть для нейтральной публики и для ненавистников "Динамо" попытки Карлоса де Пены оправдать закономерность назначения пенальти в ворота "Колоса" за попадание мяча сопернику в лицо – это лицемерие и повод для смеха, для болельщиков же "Динамо" и неравнодушных к судьбе команды и клуба людей – героизм. Эта ситуация может быть показательной.

Карлос де Пена – это один из немногих легионеров в составе нынешнего "Динамо", которого нельзя обвинить в равнодушии и в том, что он занимает место кого-то из юных пацанов с большими перспективами будущего. Впрочем, не надо также возлагать на футболиста слишком большие надежды, потому что только благодаря желанию отдельных фигур не сгладятся острые углы. Проблемы "Динамо" требуют профессиональных действий от тренерского штаба, а желание футболистов – это только обязательная вспомогательная составляющая.

Ведь капитан команды Виктор Цыганков в течение первой части сезона не раз говорил, что футболисты хотят выйти и умирать на поле ради результата... Но умирать не нужно – нужно играть в футбол.