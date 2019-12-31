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Пятов: В 2019 не смогли достичь максимума, но выдали и не самый плохой результат

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок года поздравил болельщиков горняков

Пятов: В 2019 не смогли достичь максимума, но выдали и не самый плохой результат
Новина українською

Лучший игрок "Шахтера" в 2019 году Андрей Пятов поведал об итогах уходящего года и планах на год 2020-й.

– Как оценишь 2019 год для "Шахтера"?

– Перед нами всегда стоят самые амбициозные цели в важнейшем турнире – Лиге чемпионов. Стремимся к выходу из группы. В этом году, к сожалению, не получилось. Боролись до конца. Все решалось в последнем матче. Хотелось бы, конечно, большего. Но так распорядилась судьба – мы в Лиге Европы. По крайней мере европейская весна у нас есть. В целом не максимум, но и не самый плохой результат. Мы лидируем в национальном чемпионате с большим отрывом. И это уже хорошо!

– Какое событие стало самым памятным в 2019 году?

– Конечно, чемпионство и Кубок Украины, который мы выиграли. Вообще для нас каждый матч – это праздник. Радуемся, что продолжаем победный путь с нашими болельщиками. Вместе до конца!

– Как оценишь прогресс команды за год?

– Немало перемен было в 2019-м. Тренер поменялся, одни игроки пришли, другие ушли. Появилось много молодежи: и воспитанники Академии "Шахтера", и перспективные бразильцы. Клуб движется в своем направлении. Мы очень верим в этих ребят, будем помогать им становиться сильнее. Прогресс налицо, и весной, уверен, мы это подтвердим.

– Какие ожидания от 2020 года?

– Мы всегда верим в лучшее. Ставим самые высокие цели. Будем максимально стараться держать планку. И верим, что 2020-й принесет нам удачу.

– Что пожелаешь болельщикам в новом, 2020 году?

– Хочу пожелать терпения, здоровья, счастья, мирного неба над головой, всего самого позитивного. Вместе мы сила! Нас ничто не сломает. Мы крепкая и дружная семья. Ценим вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. И до встречи в 2020-м!

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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