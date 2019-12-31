Воробей: Когда Тайсон пришел в Металлист, он играл в детский футбол

Бывший нападающий "Металлиста" Андрей Воробей запомнил, как нынешний лидер "Шахтера" Тайсон начинал свою карьеру в Украине в харьковском клубе.

"Когда Тайсон пришел в "Металлист" в 2010-м, сразу было видно, что бразилец талантлив, но играл он тогда в детский футбол, на мелких передачках в одно касание, баловался, ему явно не хватало агрессивности. Он был ранимый, мнительный. К нему нужен был подход. Тогдашний спортивный директор клуба Евгений Красников был у него за папу, во всем помогал, старался сделать так, чтобы Харьков стал для Тайсона родным домом.

А если говорить о 2019-м, то Тайсон играет уже в роли зрелого мастера", - сказал Воробей.