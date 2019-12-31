Бакалов: Тайсон однозначно был лучшим в 2019-м году

Бывший тренер киевского "Арсенала" Юрий Бакалов поделился мнением о капитане "Шахтера" Тайсоне. Именно в ворота киевского "Арсенала" Тайсон забил своей первый гол в УПЛ в 2010-м году, защищая цвета харьковского "Металлиста".

"Помню тот матч, правда, уже не в подробностях. Игра проходила на НТК им. В. Банникова. Тайсон забил какой-то необычный гол. В тот моменте было столько рикошетов, но мяч таки оказался в наших воротах.

Мы знали о Тайсоне, он ведь уже играл. Скоростные данные у этого бразильца отменные, поэтому мы давали ребятам задачу плотнее с ним работать до приема мяча, иначе потом остановить его было очень сложно. Энергетический тонус, мне кажется, у него всегда зашкаливает, и это дает толчок всей команде.

По совокупности всех факторов Тайсон однозначно был лучшим в 2019-м году", — отметил Бакалов.