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Бакалов: Тайсон однозначно был лучшим в 2019-м году

Премьер-лига
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В 2010-м Тайсон забил свой первый гол в УПЛ

Бакалов: Тайсон однозначно был лучшим в 2019-м году
Новина українською

Бывший тренер киевского "Арсенала" Юрий Бакалов поделился мнением о капитане "Шахтера" Тайсоне. Именно в ворота киевского "Арсенала" Тайсон забил своей первый гол в УПЛ в 2010-м году, защищая цвета харьковского "Металлиста".

"Помню тот матч, правда, уже не в подробностях. Игра проходила на НТК им. В. Банникова. Тайсон забил какой-то необычный гол. В тот моменте было столько рикошетов, но мяч таки оказался в наших воротах.

Мы знали о Тайсоне, он ведь уже играл. Скоростные данные у этого бразильца отменные, поэтому мы давали ребятам задачу плотнее с ним работать до приема мяча, иначе потом остановить его было очень сложно. Энергетический тонус, мне кажется, у него всегда зашкаливает, и это дает толчок всей команде.

По совокупности всех факторов Тайсон однозначно был лучшим в 2019-м году", — отметил Бакалов.

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В статье: Тайсон Арсенал (Киев) Юрий Бакалов Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Источник:
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