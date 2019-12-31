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Ахметов: В новом десятилетии Шахтер ставит перед собой самые амбициозные цели

Премьер-лига
(1 голосов)

Поздравления от президента горняков

Ахметов: В новом десятилетии Шахтер ставит перед собой самые амбициозные цели
Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итоги 2019 года и поделился ожиданиями от года 2020-го.

"В уходящем году "Шахтер" в третий раз подряд добился "золотого дубля", выиграв чемпионат и Кубок Украины, и вышел в весеннюю часть Лиги Европы УЕФА, оставшись единственным представителем страны в еврокубках.

В 2019 году мы, как и прежде, были верны своим традициям, были амбициозными, продолжали развиваться и совершенствоваться. В "Шахтер" пришел новый главный тренер и сразу несколько молодых талантливых игроков. Верю, они сделают клуб сильнее и каждый из них внесет свой вклад в наши будущие успехи.

В новом десятилетии мы ставим перед собой самые амбициозные цели. "Шахтер" все так же хочет побеждать – в каждом матче и каждом турнире. Мы все так же хотим поднимать над головой самые престижные трофеи и держать в руках только золотые награды на радость вам – нашим самым верным и лучшим болельщикам.

Я уверен, в 2020 году футболисты и тренеры сделают все, чтобы радовать нас красивой игрой и дарить яркие впечатления. Пусть этот год станет годом больших побед и новых свершений. Пусть этот год станет годом гордости за родной клуб", — сказал Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Dnepr-75 (Днiпро)
31.12.2019 в 19:15
Главная цель вернуться на Донбасс- Арену, за это ни слова.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.12.2019 в 19:01
Надеюсь, что первой целью будет посадить рыжего уголовника
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