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Агент о Тете: Ему хорошо в Шахтере, а украинская культура очень крутая
Об адаптации в Украине
Агент 19-летнего бразильского легионера "Шахтера" Тете рассказал о впечатлениях футболиста от Украины и своей команды.
Пабло Буэно заметил, что в "Шахтере" уважают бразильцев.
"Шахтер" - очень хорошая, гостеприимная команда, которая любит бразильцев. Тете чувствует себя в ней хорошо, - сказал агент, которого цитирует Correio do Povo. - А страна замечательная, украинская культура очень крутая".
Сам форвард "Шахтера" признался, что уже адаптировался в Украине.
"Для меня этот процесс прошел очень спокойно", - сказал Тете.