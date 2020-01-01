Агент о Тете: Ему хорошо в Шахтере, а украинская культура очень крутая

Агент 19-летнего бразильского легионера "Шахтера" Тете рассказал о впечатлениях футболиста от Украины и своей команды.

Пабло Буэно заметил, что в "Шахтере" уважают бразильцев.

"Шахтер" - очень хорошая, гостеприимная команда, которая любит бразильцев. Тете чувствует себя в ней хорошо, - сказал агент, которого цитирует Correio do Povo. - А страна замечательная, украинская культура очень крутая".

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Сам форвард "Шахтера" признался, что уже адаптировался в Украине.

"Для меня этот процесс прошел очень спокойно", - сказал Тете.