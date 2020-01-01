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Агент о Тете: Ему хорошо в Шахтере, а украинская культура очень крутая

Премьер-лига
(3 голосов)

Об адаптации в Украине

Агент о Тете: Ему хорошо в Шахтере, а украинская культура очень крутая
Новина українською

Агент 19-летнего бразильского легионера "Шахтера" Тете рассказал о впечатлениях футболиста от Украины и своей команды.

Пабло Буэно заметил, что в "Шахтере" уважают бразильцев.

"Шахтер" - очень хорошая, гостеприимная команда, которая любит бразильцев. Тете чувствует себя в ней хорошо, - сказал агент, которого цитирует Correio do Povo. - А страна замечательная, украинская культура очень крутая".

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Сам форвард "Шахтера" признался, что уже адаптировался в Украине.

"Для меня этот процесс прошел очень спокойно", - сказал Тете.

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В статье: Украина Бразилия Шахтер (Донецк) Тете
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
01.01.2020 в 17:53
Украинская культура очень крутая....Это истина...Но проблема шахтьора в том, что Палкин насаждает в клубе политику "русскага мира"....
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