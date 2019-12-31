Игорь Когут - лучший игрок Днепра-1 в 2019 году

Хавбек "Днепра-1" Игорь Когут признан лучшим игроком команды в 2019 году.

В опросе болельщиков, который проходил на официальных страницах клуба в соцсетях, Когут со значительным отрывом занял первое место.

Второй результат у Валерия Юрчука, третий - у Сергей Логинова.

Интересно, что Игорь Когут был признан лучшим и летом - по итогам сезона 2018/2019, в котором "Днепр-1" стал победителем Первой лиги и вышел в УПЛ.