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Игорь Когут - лучший игрок Днепра-1 в 2019 году
Болельщики днепрян выбрали игрока года
Хавбек "Днепра-1" Игорь Когут признан лучшим игроком команды в 2019 году.
В опросе болельщиков, который проходил на официальных страницах клуба в соцсетях, Когут со значительным отрывом занял первое место.
Второй результат у Валерия Юрчука, третий - у Сергей Логинова.
Интересно, что Игорь Когут был признан лучшим и летом - по итогам сезона 2018/2019, в котором "Днепр-1" стал победителем Первой лиги и вышел в УПЛ.
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Источник:СК Днепр-1
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