Три поездки Ворсклы по ту сторону Черного моря. Планы клуба на зимние сборы

Главная команда "бело-зеленых" соберется в Полтаве 15-го января. В этот же день проведет тренировку.

Следующие несколько дней на футболистов ждет углубленное медицинское обследование, а также занятия как на свежем воздухе, так и в фитнес-клубе.

20-го января делегация "Ворсклы" возьмет курс на Анталию, где в условиях одного из гостиничных комплексов будут проходить зимние учебно-тренировочные сборы команды.

Первый этап продлится до 3 февраля, а второй начнется 7-го. Примечательно, что руководство клуба пошло навстречу тренерскому совету, и вторую часть НТЗ "основа" будет проводить параллельно с молодежным составом.

Этот шаг позволит не только тренерам первой команды понять потенциал тех, кто имеет амбиции, создать конкуренцию в коллективе Юрия Максимова, но и хорошо подготовиться к старту в новом футбольному году, который, напомним, "Ворскла" U-21 завершила на первой строчке.

В Украину после третьего сбора ворскляне планируют вернуться 21 февраля.