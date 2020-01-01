  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Три поездки Ворсклы по ту сторону Черного моря. Планы клуба на зимние сборы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три поездки Ворсклы по ту сторону Черного моря. Планы клуба на зимние сборы

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй визит - совместный с молодежным составом

Три поездки Ворсклы по ту сторону Черного моря. Планы клуба на зимние сборы
Новина українською

Главная команда "бело-зеленых" соберется в Полтаве 15-го января. В этот же день проведет тренировку.

Следующие несколько дней на футболистов ждет углубленное медицинское обследование, а также занятия как на свежем воздухе, так и в фитнес-клубе.

20-го января делегация "Ворсклы" возьмет курс на Анталию, где в условиях одного из гостиничных комплексов будут проходить зимние учебно-тренировочные сборы команды.

Читайте такжеМаксимов: Я уже выигрывал национальные Кубки. Так почему бы не повторить и с Ворсклой

Первый этап продлится до 3 февраля, а второй начнется 7-го. Примечательно, что руководство клуба пошло навстречу тренерскому совету, и вторую часть НТЗ "основа" будет проводить параллельно с молодежным составом.

Этот шаг позволит не только тренерам первой команды понять потенциал тех, кто имеет амбиции, создать конкуренцию в коллективе Юрия Максимова, но и хорошо подготовиться к старту в новом футбольному году, который, напомним, "Ворскла" U-21 завершила на первой строчке.

В Украину после третьего сбора ворскляне планируют вернуться 21 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Турция УПЛ сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...