Почетный президент Ворсклы Жеваго, который находится в международном розыске, обещает вывести клуб на новый уровень

Почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго поздравил болельщиков команды с праздниками, при этом пообещав вывести клуб на новый уровень.

"Подошел к концу 2019 год. Мы снова переворачиваем очередную страницу нашей истории. Новый год и Рождество Христово - праздники, имеющие особое значение для каждого гражданина: новые планы и стремление максимально эффективно их реализовать.

Приятно, что несмотря на любые разочарования, которые бывают, как в жизни, так и в большом спорте, мы держимся вместе, всей душой болея за наш славный клуб. Обещаю, сделаю все от меня зависящее, чтобы приумножить традиции «Ворсклы», и вывести ее на качественно новый уровень. Убежден, на пути к цели мы вместе преодолеем любые преграды.

Пусть множится семейным счастьем, любовью и уютом в ваших домах каждый день года, вступает в свои права", - говорится в заявлении Жеваго.

Напомним, что в начале декабря Жеваго был объявлен в международный розыск. Миллиардеру, который был владельцем банка "Финансы и кредит", вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен данного банка.