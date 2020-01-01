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Почетный президент Ворсклы Жеваго, который находится в международном розыске, обещает вывести клуб на новый уровень

Премьер-лига
(1 голосов)

Почетный президент Ворсклы поздравил болельщиков с праздниками

Почетный президент Ворсклы Жеваго, который находится в международном розыске, обещает вывести клуб на новый уровень
Новина українською

Почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго поздравил болельщиков команды с праздниками, при этом пообещав вывести клуб на новый уровень.

"Подошел к концу 2019 год. Мы снова переворачиваем очередную страницу нашей истории. Новый год и Рождество Христово - праздники, имеющие особое значение для каждого гражданина: новые планы и стремление максимально эффективно их реализовать.

Приятно, что несмотря на любые разочарования, которые бывают, как в жизни, так и в большом спорте, мы держимся вместе, всей душой болея за наш славный клуб. Обещаю, сделаю все от меня зависящее, чтобы приумножить традиции «Ворсклы», и вывести ее на качественно новый уровень. Убежден, на пути к цели мы вместе преодолеем любые преграды.

Пусть множится семейным счастьем, любовью и уютом в ваших домах каждый день года, вступает в свои права", - говорится в заявлении Жеваго.

Напомним, что в начале декабря Жеваго был объявлен в международный розыск. Миллиардеру, который был владельцем банка "Финансы и кредит", вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен данного банка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
01.01.2020 в 18:46
Верится с трудом, что с такими долгами у президента останется хоть что-то на клуб.
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