Карпаты: Наша задача – создание современного, мощного, конкурентоспособного клуба

"Карпаты" выступили с новогодним поздравлением, поздравив своих болельщиков с праздниками.

"2019-й год был для всех карпатовцев особым, юбилейным.

Полвека назад "зелено-белые" одержали легендарный трофей – "Хрустальный Кубок".

Наша история полна достижениями и незабываемыми моментами.

Отдавая уважение легендам команды, мы одновременно стремимся к возрождению победных традиций.

Наша задача – создание современного, мощного, конкурентоспособного клуба, чьи результаты выступлений будут отвечать славному имени "Карпаты".

И как бы ни было трудно, какие бы препятствия не стояли на нашем пути, в эти радостные зимние дни мы верим, что в ближайшем будущем многочисленные поклонники команды будут иметь не одну возможность воскликнуть: "Выиграли "Карпаты" – надо праздновать".

Поэтому, поздравляя всех с наступающими рождественскими и новогодними праздниками, желаем вашим домам света и радости, а вам – красивых побед, честных соперников, мира и согласия", – говорится в заявлении.