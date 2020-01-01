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Карпаты: Наша задача – создание современного, мощного, конкурентоспособного клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Новогоднее поздравление зелено-белых

Карпаты: Наша задача – создание современного, мощного, конкурентоспособного клуба
Новина українською

"Карпаты" выступили с новогодним поздравлением, поздравив своих болельщиков с праздниками.

"2019-й год был для всех карпатовцев особым, юбилейным.

Полвека назад "зелено-белые" одержали легендарный трофей – "Хрустальный Кубок".

Наша история полна достижениями и незабываемыми моментами.

Отдавая уважение легендам команды, мы одновременно стремимся к возрождению победных традиций.

Наша задача – создание современного, мощного, конкурентоспособного клуба, чьи результаты выступлений будут отвечать славному имени "Карпаты".

И как бы ни было трудно, какие бы препятствия не стояли на нашем пути, в эти радостные зимние дни мы верим, что в ближайшем будущем многочисленные поклонники команды будут иметь не одну возможность воскликнуть: "Выиграли "Карпаты" – надо праздновать".

Поэтому, поздравляя всех с наступающими рождественскими и новогодними праздниками, желаем вашим домам света и радости, а вам – красивых побед, честных соперников, мира и согласия", – говорится в заявлении.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (6)
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kos1404 (Черкассы)
01.01.2020 в 22:50
Во второй лиге.
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Bonus (Львів)
01.01.2020 в 21:30
Молодці, нарешті, після новорічного корпоративу все ж таки визначилися. Бо це вже..., а збився з рахунку, яка вже по черговості ціль цього сезону. Спочатку ставили завдання про вихід у єврокубки, потім припиняли існування (бо землю не дають), тепер "створення сучасного, потужного, конкурентоспроможного клубу", сподіваюся футбольного. Як би там не було, бажаю Карпатам у новому році успіхів! Never give up!
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vlotko (Броди)
01.01.2020 в 20:53
Як на цей раз не заговорили про єврозону.
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Sandra777 (Львів)
01.01.2020 в 20:37
Шаблій завітай на стадіон Україна хочаби на одну гру ми тобі подякуєм за ці вдалі трансфери
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Sandra777 (Львів)
01.01.2020 в 20:34
Таке враження що ці Ростіки нас за дураків тримають,ви для початку пацанам зарплату дайте і хоть одну гру з 15 виграйти, за 20 років це найслабший склад
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avatar
Кююмалайнен (Київ)
01.01.2020 в 20:26
С Шаблием и Санжаром эти лозунги выглядят простым сотрясением воздуха или тостом по пьяни
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