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Гельзин: Для Олимпика это были противоречивые 12 месяцев

Премьер-лига
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Новогоднее поздравление президента Олимпика

Гельзин: Для Олимпика это были противоречивые 12 месяцев
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин поздравил клуб и его болельщиков с новогодними праздниками.

2019 год - это были противоречивые 12 месяцев. Наш клуб пережил много ярких моментов и одновременно - один из самых сложный периодов в своей истории. Мы гордимся, что сумели с высоко поднятой головой пройти через все трудности и одержать судьбоносные победы.

2019 год сделал нас сильнее, мудрее и сплоченнее! Спасибо всем, кто был с нами в уходящем году! В новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, душевной гармонии и, конечно же, мира", - сказал Гельзин.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
ФК Олимпик

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