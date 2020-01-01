Гельзин: Для Олимпика это были противоречивые 12 месяцев

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин поздравил клуб и его болельщиков с новогодними праздниками.

2019 год - это были противоречивые 12 месяцев. Наш клуб пережил много ярких моментов и одновременно - один из самых сложный периодов в своей истории. Мы гордимся, что сумели с высоко поднятой головой пройти через все трудности и одержать судьбоносные победы.

2019 год сделал нас сильнее, мудрее и сплоченнее! Спасибо всем, кто был с нами в уходящем году! В новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, душевной гармонии и, конечно же, мира", - сказал Гельзин.