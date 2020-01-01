Сабо: Динамо - разочарование года, но и выступление Шахтера шагом вперед назвать нельзя

Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо подвел итоги 2019 года для двух украинских топ-команд.

"Разочарованием года можно назвать выступление киевского "Динамо" – вылет из Лиги чемпионов, а затем и из Лиги Европы. На игру команды, кроме всего прочего, повлиял тот факт, что "бело-синих" сразу записали в фавориты группы Лиги Европы и даже предрекли им первое место. Отсутствие должного настроя ощущалось, причем все это перекочевало и в чемпионат Украины. Теперь "Динамо" будет бороться за второе место в УПЛ и наверняка вернет из аренды некоторых молодых исполнителей, потому что за ними будущее. Тот же Попов, к примеру, в 2019 году доказал, что он сильнее Кадара.

Не ожидал я, конечно, что "Шахтер" не выйдет из своей группы Лиги чемпионов. Назвать это выступление шагом вперед никак нельзя… Посмотрим, что будет, когда из команды уйдут Тайсон, Марлос, Мораес, Исмаили. Думаю, Тайсон может покинуть "Шахтер" уже этой зимой. Но важно, что у "горняков" есть молодые таланты, которые способны заиграть на высоком уровне", - сказал Сабо.