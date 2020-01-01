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Шуховцев: Как-то на Новый год подарил Каменюке резиновые сапоги. В ответ получил строительные перчатки

Премьер-лига
(1 голосов)

Новогодние истории от Игоря Шуховцева

Шуховцев: Как-то на Новый год подарил Каменюке резиновые сапоги. В ответ получил строительные перчатки
Новина українською

Бывший вратарь "Зари" и "Ильичевца" Игорь Шуховцев рассказал свою предновогоднюю историю.

"У нас предновогодние дни и праздники всегда проходили в дружной семейной обстановке. Частенько с футболистами поздравляли друг друга смешными подарками, "притравливали" друг друга.

Помнится, как-то на Новый год я Никите Каменюке презентовал резиновые сапоги, на которые на подошву наклеил копочки. В ответ тоже получил смешной подарок. Партнеры по команде подарили мне строительные перчатки, наклеив сверху надпись "adidas". Смешно получилось, посмеялись от души", - сказал Шуховцев.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Шуховцев Никита Каменюка
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Источник:
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Комментарии (1)
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DMiT75 (Донецк)
01.01.2020 в 23:07
Осталось узнать, что такое "копочки" ?
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