Десна: Черниговский футбол на подъеме. Уверены, что впереди нас ждут еще большие свершения

Черниговская "Десна" поздравила болельщиков с новогодними праздниками.

"2019-й год оказался богатым на события, черниговский футбол на подъеме, а впереди, уверены, нас ждут новые, еще большие свершения!

Спасибо Вам за поддержку и веру в нашу команду, и верим, что в 2020 году мы также будем вместе!

Пусть грядущий год оправдает ваши самые заветные надежды и стремления, принесет достаток и благосостояние вашим семьям! Желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, смелых решений и побед. Благополучия, семейного уюта, оптимизма и веры" - говорится в сообщении клуба.