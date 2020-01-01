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Десна: Черниговский футбол на подъеме. Уверены, что впереди нас ждут еще большие свершения

Премьер-лига
(1 голосов)

Поздравления от Десны

Десна: Черниговский футбол на подъеме. Уверены, что впереди нас ждут еще большие свершения
Новина українською

Черниговская "Десна" поздравила болельщиков с новогодними праздниками.

"2019-й год оказался богатым на события, черниговский футбол на подъеме, а впереди, уверены, нас ждут новые, еще большие свершения!

Спасибо Вам за поддержку и веру в нашу команду, и верим, что в 2020 году мы также будем вместе!

Пусть грядущий год оправдает ваши самые заветные надежды и стремления, принесет достаток и благосостояние вашим семьям! Желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, смелых решений и побед. Благополучия, семейного уюта, оптимизма и веры" - говорится в сообщении клуба.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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