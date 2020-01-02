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Игроки Колоса из отпуска записали поздравления для болельщиков

Премьер-лига
(2 голосов)

В челендже приняли участие 8 игроков

Игроки Колоса из отпуска записали поздравления для болельщиков
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ФК "Колос" составил ролик с видеопоздравлениями болельщикам по случаю Нового года и Рождества от своих футболистов.

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К поклонникам команды обратились Вадим Милько, Денис Костышин, Арни Вильхамссон, Евгений Задоя, Евгений Волынец, Павел Ореховский, Максим Максименко и Александр Бондаренко.

Отдельно поклонников "Колоса" поздравил и клуб на официальном сайте.

"2019 год стал для нас всех историческим, ведь вместе с вами мы осуществили нашу футбольную мечту! И нам очень приятно, что у "Колоса" такие преданные и искренние болельщики.

В Новом году нас ждут новые вызовы, которые мы будем преодолевать вместе с вами! В этот день хотим пожелать Вам мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья родным и близким, счастья и много положительных эмоций, как в повседневной жизни, так и на трибунах стадиона!", - говорится в клубном поздравлении по случаю Рождества и Нового года.

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В статье: УПЛ Колос (Ковалевка) поздравление
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Источник:
ФК Колос

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