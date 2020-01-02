"Вернуть из Восточной Европы". В рейтинг попали Тайсон, Сидклей и Майкон

Журналистка бразильского издания Тorcedores Даниэле Барбоса составила список из 11 футболистов-бразильцев, которые выступают в "клубах Восточной Европы".

По мнению Даниэлы, каждый из этих игроков может усилить любую из команд чемпионата Бразилии в это трансферное окно.

Так, в рейтинге больше всего, 5 игроков, донецкого "Шахтера" и один Сидклей - из киевского "Динамо". Правда, вчера появилась информация, что единственный "динамовец" в списке уже переходит в аренду в бразильский "Коринтианс".

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Остальные 5 игроков - представители российских клубов.