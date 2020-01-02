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"Вернуть из Восточной Европы". В рейтинг попали Тайсон, Сидклей и Майкон
Футболистов, которых можно вернуть в чемпионат Бразилии
Журналистка бразильского издания Тorcedores Даниэле Барбоса составила список из 11 футболистов-бразильцев, которые выступают в "клубах Восточной Европы".
По мнению Даниэлы, каждый из этих игроков может усилить любую из команд чемпионата Бразилии в это трансферное окно.
Так, в рейтинге больше всего, 5 игроков, донецкого "Шахтера" и один Сидклей - из киевского "Динамо". Правда, вчера появилась информация, что единственный "динамовец" в списке уже переходит в аренду в бразильский "Коринтианс".
Остальные 5 игроков - представители российских клубов.
- Малколм (Зенит, Россия)
- Дуглас Сантос (Зенит, Россия)
- Вандерсон (Краснодар, Россия)
- Майкон (ШАХТЕР)
- Айртон Лукас (Спартак, Россия)
- Тайсон (ШАХТЕР)
- Сидклей (ДИНАМО)
- Алан Патрик (ШАХТЕР)
- Мурило (Локомотив, Россия)
- Дентиньо (ШАХТЕР)
- Маркиньос Сиприано (ШАХТЕР)