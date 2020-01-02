  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Вернуть из Восточной Европы". В рейтинг попали Тайсон, Сидклей и Майкон
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Вернуть из Восточной Европы". В рейтинг попали Тайсон, Сидклей и Майкон

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболистов, которых можно вернуть в чемпионат Бразилии

"Вернуть из Восточной Европы". В рейтинг попали Тайсон, Сидклей и Майкон
Новина українською

Журналистка бразильского издания Тorcedores Даниэле Барбоса составила список из 11 футболистов-бразильцев, которые выступают в "клубах Восточной Европы".

По мнению Даниэлы, каждый из этих игроков может усилить любую из команд чемпионата Бразилии в это трансферное окно.

Так, в рейтинге больше всего, 5 игроков, донецкого "Шахтера" и один Сидклей - из киевского "Динамо". Правда, вчера появилась информация, что единственный "динамовец" в списке уже переходит в аренду в бразильский "Коринтианс".

Читайте такжеБразильский клуб договорился с Динамо по поводу Сидклея – СМИ

Остальные 5 игроков - представители российских клубов.

  • Малколм (Зенит, Россия)
  • Дуглас Сантос (Зенит, Россия)
  • Вандерсон (Краснодар, Россия)
  • Майкон (ШАХТЕР)
  • Айртон Лукас (Спартак, Россия)
  • Тайсон (ШАХТЕР)
  • Сидклей (ДИНАМО)
  • Алан Патрик (ШАХТЕР)
  • Мурило (Локомотив, Россия)
  • Дентиньо (ШАХТЕР)
  • Маркиньос Сиприано (ШАХТЕР)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...