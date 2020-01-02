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Олимпик объявил лучшего игрока первой части сезона

Премьер-лига
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По итогам голосования болельщиков

Олимпик объявил лучшего игрока первой части сезона
Новина українською

Победа в голосовании за лучшего футболиста "Олимпика" в первой половине сезона досталась опорном полузащитнике донецкой команды 23-летнему Евгению Цимбалюку.

Уроженец Красного Лимана является одним из самых ярких выпускников академии "Олимпика".

Он был лидером в командах U-19 и U-21 и заслужил место в основном составе "олимпийцев".

Дебютировал в Премьер-лиге 30 мая 2015 в матче "Мариуполь" - "Олимпик" (4:1). Всего за донецкий клуб во всех турнирах Евгений провел 74 поединка.

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Еще полгода назад Цимбалюк говорил о том, что хотел бы добавить в таком компоненте, как создание и игра на атаку.

С приходом Висенте Гомеса Евгений действительно кроме своих сильных сторон - игры в отборе и разрушении атак соперников, начал еще и активно участвовать в наступательных комбинациях дончан. Как результат - первый, забитый в Премьер-лиге, гол в ворота "Карпат".

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ лучший игрок Евгений Цимбалюк
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Источник:
ФК Олімпік

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