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Насколько хорошо тренеры знают своих футболистов? Проверили на штабе ФК Мариуполь
Малоизвестные факты из биографии игроков
В эфире программы "Утро Мариуполя" тренерскому штабу ФК "Мариуполь" во главе с Александром Бабичем нужно было отгадать футболиста из своей команды по интересным фактам его биографии.
"Кто из игроков закончил лицей с золотой медалью, а кто не сдал ВНО?
Кто умеет ездить верхом, кто заблудился в лесу, а кто играл на "Сантьяго Бернабеу?".
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Источник:ФК Маріуполь
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