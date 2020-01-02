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Насколько хорошо тренеры знают своих футболистов? Проверили на штабе ФК Мариуполь

Премьер-лига
(2 голосов)

Малоизвестные факты из биографии игроков

Насколько хорошо тренеры знают своих футболистов? Проверили на штабе ФК Мариуполь
Новина українською

В эфире программы "Утро Мариуполя" тренерскому штабу ФК "Мариуполь" во главе с Александром Бабичем нужно было отгадать футболиста из своей команды по интересным фактам его биографии.

"Кто из игроков закончил лицей с золотой медалью, а кто не сдал ВНО?

Кто умеет ездить верхом, кто заблудился в лесу, а кто играл на "Сантьяго Бернабеу?".

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В статье: ФК Мариуполь Юрий Беньо Александр Бабич Владимир Белаков
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Источник:
ФК Маріуполь

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