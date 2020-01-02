Герой футбольного дня. Дерлис Гонсалес

"Динамо" никак не может дождаться выгодного предложения по Дерлису Гонсалесу, контракт которого с киевлянами заканчивается в конце июня 2020-го года. Но может ли априори поступить такое предложение? Нет ли в ожиданиях менеджеров киевлян логической ошибки?

Дерлис Гонсалес переходил в "Динамо" из "Базеля" летом 2015-го года за 9,4 миллиона евро. Притом, что рыночная стоимость футболиста на тот момент (по оценкам сайта transfermarkt) составляла чуть менее четырех миллионов евро. "Базель" выжал максимум денежных дивидендов, а "Динамо" переплатило – это факт, с которым не поспоришь.

Швейцарцы использовали для своей выгоды молодой возраст Дерлиса (ему на тот момент был 21 год и четыре месяца), тот факт, что за национальную сборную своей страны юный игрок провел на тот момент чуть меньше 15-и матчей, а также тот факт, что контракт "Базеля" с парагвайцем был активным еще почти четыре года. Гонсалес на тот момент имел за плечами опыт игры в основной сетке Лиги чемпионов, где забивал почти в каждом втором поединке основной сетки турнира (три гола в восьми матчах).

Последними звеньями в процессе переговоров между клубами тогда были спортивные директора "Базеля" и "Динамо": Георг Хайц, нынче трудящийся в структуре "Чикаго Файр", и Алексей Михайличенко, который тогда был спортивным директором киевлян. Дерлис приходил в "Динамо", когда команду возглавлял Сергей Ребров. Однако даже с самым успешным тренером киевлян последнего десятилетия парагвайцу непросто было находить общий язык, хотя Ребров одобрил приобретение парагвайца и, как отмечал сам, видел в нем перспективу. Он играл неплохо на первых этапах каденции, но потом все чаще проявлялись равнодушие, футбольная инфантильность и расхождение личных интересов с интересами "Динамо". Когда в 2017-м Ребров отказался продлевать контракт с "Динамо", Гонсалес как футболист киевского клуба оказался "неликвидом".

И вот здесь боком вылезла еще одна плохая привычка менеджеров "Динамо" – подписывать с новичками контракты на пять лет и более (такое же было и при каденции Красникова, когда на долгий срок были приобретены футболисты, которые не подходили главному тренеру). С пятилетнего соглашения Дерлиса истекло всего пол срока, финансовое положение клуба ухудшилось, о Лиге чемпионов надолго пришлось забыть, футболист потерял желание выкладываться на поле, а зарплату платить приходилось в полном объеме.

Немного помогла аренда в "Сантос", но сейчас "Динамо" пытается окончательно избавиться от футболиста. Правда, если верить заокеанским СМИ, пытается отбить сумму, затраченную свое время на приобретение парагвайца. То есть, в 9-10-ь миллионов евро. Как будто не понимают киевляне, что латиноамериканцы задорого продают, но крайне редко платят за футболистов существенные суммы. Тем более, в последние годы Гонсалес ничего не показывал на футбольном поле (в "Сантосе" забил всего два гола в 36-и матчах), а с "Динамо" у него осталось полгода контракта. Здесь трудно будет отбить даже половину затраченных в 2015-м году денег.

Собственно, самое свежее сообщение о судьбе Дерлиса – это его решение отказаться от навязчивой идеи вернуться на родину (в парагвайскую "Олимпию"), чему мешали финансовые запросы "Динамо", и бороться за место в основном составе "Сантоса". Бразильский клуб сменил тренера, что стало сигналом для футболиста сборной Парагвая. А уже летом Гонсалес как свободный агент сможет распоряжаться своей судьбой по своему усмотрению, без постороннего влияния.

Футболист, конечно, талантливый. Но "Динамо" с этим трансфером прогадало. Киевский клуб так и не сумел заинтересовать Гонсалеса чем-то другим, кроме высокой зарплаты.