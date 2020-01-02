Две поездки. Десна сообщила о тренировочных сборах

Черниговская "Десна" выходит из отпуска 10 января - команда соберется в Чернигове.

Традиционно на зиму запланировано два тренировочных сбора. Первый состоится в Турции - с 22 января по 4 февраля.

Второй сбор, который начнется 8 февраля, пройдет в той же Турции или в Испании.

В Украину команда вернется сразу на матч с донецким "Шахтером" 22 февраля.

Список контрольных поединков еще уточняется.