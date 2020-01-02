Премьер-лига
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Две поездки. Десна сообщила о тренировочных сборах
Испания или Турция
Черниговская "Десна" выходит из отпуска 10 января - команда соберется в Чернигове.
Традиционно на зиму запланировано два тренировочных сбора. Первый состоится в Турции - с 22 января по 4 февраля.
Второй сбор, который начнется 8 февраля, пройдет в той же Турции или в Испании.
В Украину команда вернется сразу на матч с донецким "Шахтером" 22 февраля.
Список контрольных поединков еще уточняется.
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Источник:ФК Десна
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zaDinamoiDesnu (Чернигов)
02.01.2020 в 13:35
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