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Две поездки. Десна сообщила о тренировочных сборах

Премьер-лига
(2 голосов)

Испания или Турция

Две поездки. Десна сообщила о тренировочных сборах
Новина українською

Черниговская "Десна" выходит из отпуска 10 января - команда соберется в Чернигове.

Традиционно на зиму запланировано два тренировочных сбора. Первый состоится в Турции - с 22 января по 4 февраля.

Второй сбор, который начнется 8 февраля, пройдет в той же Турции или в Испании.

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В Украину команда вернется сразу на матч с донецким "Шахтером" 22 февраля.

Список контрольных поединков еще уточняется.

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В статье: Испания Турция Десна (Чернигов) УПЛ сбор тренировочный сбор
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (1)
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zaDinamoiDesnu (Чернигов)
02.01.2020 в 13:35
В Украину команда вернется сразу на матч с донецким "Шахтером" 22 февраля. а типа адаптация к Украинским реалиям не требуется??
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