  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Арендованный игрок Карпат заговорил о своем тренере в Ривер Плейт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арендованный игрок Карпат заговорил о своем тренере в Ривер Плейт

Премьер-лига
(1 голосов)

Благодарит за свой шанс

Арендованный игрок Карпат заговорил о своем тренере в Ривер Плейт
Новина українською

Колумбийский вингер львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль провел 2019 в аренде аргентинского "Ривер Плейт".

Судя по намерениям, которые выражает руководство клуба в прессе, вскоре Хорхе станет полноценным игроком "Ривер Плейт".

Gol Caracol заявляет, что финалисты Копа Либертадорес выплатят Карпатам за игрока 2,5 миллиона евро.

Читайте такжеПрезидент Ривер Плейт подтвердил выкуп игрока львовских Карпат и назвал сумму

"Вера в меня со стороны тренера Гальярдо (Гальярдо - главный тренер Ривер Плейт с 2014 года, - ред.) Делает меня очень счастливым. Ценю шанс, который он мне дает", - сказал колумбиец в комментарии изданию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ривер Плейт (Аргентина) Карпаты (Львов) Хорхе Карраскаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...