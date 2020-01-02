Арендованный игрок Карпат заговорил о своем тренере в Ривер Плейт

Колумбийский вингер львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль провел 2019 в аренде аргентинского "Ривер Плейт".

Судя по намерениям, которые выражает руководство клуба в прессе, вскоре Хорхе станет полноценным игроком "Ривер Плейт".

Gol Caracol заявляет, что финалисты Копа Либертадорес выплатят Карпатам за игрока 2,5 миллиона евро.

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"Вера в меня со стороны тренера Гальярдо (Гальярдо - главный тренер Ривер Плейт с 2014 года, - ред.) Делает меня очень счастливым. Ценю шанс, который он мне дает", - сказал колумбиец в комментарии изданию.