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Пятов вошел в десятку самых дорогих футболистов планеты в возрасте 35+

Премьер-лига
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В своей возрастной категории Андрей Пятов по трансферной стоимости уступает только одному голкиперу мира

Пятов вошел в десятку самых дорогих футболистов планеты в возрасте 35+
Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вошел в топ-10 самых дорогих футболистов старше 35 лет.

Так, популярный авторитетный портал Transfermarkt на данный момент оценивает нашего вратаря в 2,5 млн евро.

Среди футболистов, которым уже исполнилось 35 лет, дороже Пятова есть только семь исполнителей, а из вратарей данной возрастной категории он уступает лишь словенскому коллеге из Интера Самиру Хандановичу, сообщает Zbirna.com.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира, которые родились до 1985 года

1. Тьагу Силва (защитник ПСЖ, 22.09.1984 р. н.) – 6 млн евро

2. Самир Ханданович (голкипер Интера, 14.07.1984 р. н.) – 6 млн евро

3. Джорджо Кьеллини (полузащитник Ювентуса, 14.08.1984 р. н.) – 5 млн евро

4. Андрес Иньеста (полузащитник Виссел Кобе, 11.05.1984 р. н.) – 4 млн евро

5. Сантьяго Касорла (полузащитник Вильярреала, 13.12.1984 р. н.) – 4 млн евро

6. Франк Рибери (полузащитник Фиорентины, 07.04.1983 р. н.) – 4 млн евро

7. Златан Ибрагимович (нападающий Милана, 03.10.1981 р. н.) – 3,5 млн евро

8. Марселинью (полузащитник Лудогорца, 24.08.1984 р. н.) – 2,5 млн евро

9. Андрей Пятов (голкипер Шахтера, 28.06.1984 р. н.) – 2,5 млн евро

10. Карлос Санчес (полузащитник Сантоса, 02.12.1984 р. н.) – 2,5 млн евро

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В статье: Андрей Пятов Самир Ханданович Шахтер (Донецк)
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