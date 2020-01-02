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Колос выйдет из отпуска 13-го января, после чего отправится на сбор в Турцию

Премьер-лига
(1 голосов)

Соперники пока что неизвестны

Колос выйдет из отпуска 13-го января, после чего отправится на сбор в Турцию
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты "Колоса" будут отдыхать до 13-го января. После этого они вернутся в расположение, где начнут подготовку ко второй части сезона.

14-го января состоится командный ужин и уже на следующий, 15 января, игроки отправятся на свой первый двухнедельный сбор в Турцию.

Напомним, что чемпионат в Favbet Лиге восстановится матчами 19-го тура, базовая дата которого 22 февраля. В этом туре «Колос» сыграет в гостях против «Александрии».

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК "Колос"

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