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Transfermarkt: Ривер Плейт выкупил Карраскаля за 2,5 миллиона евро

Премьер-лига
(2 голосов)

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Transfermarkt: Ривер Плейт выкупил Карраскаля за 2,5 миллиона евро
UA-Футбол
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Хорхе Карраскаль стал полноценным футболистом "Ривер Плейта". По крайней мере, подобная информация указана в его профиле на сайте Transfermarkt.

По их данным, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Подобную информацию еще в декабре публично заявил президент аргентинской команды. Официально о трансфере сообщено не было.

Весь прошлый год Карраскаль провел в футболке "Ривер Плейта", сыграв за клуба 10 матчей. Также он записал два точных удара. В "Карпатах" вингер провел 39 матчей и забил 9 голов.

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В статье: Ривер Плейт (Аргентина) Карпаты (Львов) Хорхе Карраскаль
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.01.2020 в 20:45
67 миллионов гривен. Этого хватит и зарплаты раздать, и долг Севилье.
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