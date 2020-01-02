Transfermarkt: Ривер Плейт выкупил Карраскаля за 2,5 миллиона евро

Хорхе Карраскаль стал полноценным футболистом "Ривер Плейта". По крайней мере, подобная информация указана в его профиле на сайте Transfermarkt.

По их данным, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Подобную информацию еще в декабре публично заявил президент аргентинской команды. Официально о трансфере сообщено не было.

Весь прошлый год Карраскаль провел в футболке "Ривер Плейта", сыграв за клуба 10 матчей. Также он записал два точных удара. В "Карпатах" вингер провел 39 матчей и забил 9 голов.