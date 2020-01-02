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Transfermarkt: Ривер Плейт выкупил Карраскаля за 2,5 миллиона евро
Вингер продолжит выступать в Аргентине
Хорхе Карраскаль стал полноценным футболистом "Ривер Плейта". По крайней мере, подобная информация указана в его профиле на сайте Transfermarkt.
По их данным, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Подобную информацию еще в декабре публично заявил президент аргентинской команды. Официально о трансфере сообщено не было.
Весь прошлый год Карраскаль провел в футболке "Ривер Плейта", сыграв за клуба 10 матчей. Также он записал два точных удара. В "Карпатах" вингер провел 39 матчей и забил 9 голов.
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Источник:Transfermarkt
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.01.2020 в 20:45
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