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СМИ: Самбрано принял предложение перуанского клуба, однако хочет изучить другие предложения

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер все ближе

СМИ: Самбрано принял предложение перуанского клуба, однако хочет изучить другие предложения
UA-Футбол
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Перуанский защитник Карлос Самбрано принял предложение перуанского клуба "Альянс Лима". Об этом сообщает сайт depor.com.

Однако он попросил взять паузу на несколько дней, чтобы изучить другие предложения. Интерес к нему также есть у двух клубов из MLS.

Если же они не смогут убедить защитника подписать контракт, он будет готов стать футболистом "Альянса". Трансфер может произойти до конца недели.

Напомним, что контракт игрока с киевским "Динамо" расчитан до конца 2021 года, однако в текущем сезоне он так и не сыграл ни одного матча.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос Самбрано Альянса Лима (Перу)
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Источник:
depor.com

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