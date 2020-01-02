СМИ: Самбрано принял предложение перуанского клуба, однако хочет изучить другие предложения

Перуанский защитник Карлос Самбрано принял предложение перуанского клуба "Альянс Лима". Об этом сообщает сайт depor.com.

Однако он попросил взять паузу на несколько дней, чтобы изучить другие предложения. Интерес к нему также есть у двух клубов из MLS.

Если же они не смогут убедить защитника подписать контракт, он будет готов стать футболистом "Альянса". Трансфер может произойти до конца недели.

Напомним, что контракт игрока с киевским "Динамо" расчитан до конца 2021 года, однако в текущем сезоне он так и не сыграл ни одного матча.