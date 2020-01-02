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Карлос де Пена стал футболистом года в киевском Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Его короновали болельщики

Карлос де Пена стал футболистом года в киевском Динамо
UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте киевского "Динамо" появились итоги голосования за лучшего фубтолиста года. Награда была отдана Карлосу де Пене.

Он сумел набрать 31% процент голосов, опередив всех конкурентов. Уругваец стал футболистом "Динамо" в апреле 2019-го. За 8 месяцев он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Отметим, что буквально несколько дней назад его контракт с киевлянами был продлен.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (3)
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vituynia (Черкассы)
02.01.2020 в 23:03
Как по мне тройка года,лучших в Динамо, Миколенко,Де Пена,Цыганков. Последний хоть и здорово сдал в этом году,но всё же.Все остальные совсем печально,ну может за исключением молодых Попова и Цитаишвили,да ещё Соля,которому особо шансов проявить себя, так особо и не дали.
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.01.2020 в 00:20
Солю не дали шансов потому что наркоман был. Но как оказалось бревну и колеса не помогли. А Де Пена заслужил это звание. Как не хаяли болельщики этот трансфер но он оказался самым удачным.
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palmotron (Бровари)
02.01.2020 в 22:48
Заслужено!
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