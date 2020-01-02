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Карлос де Пена стал футболистом года в киевском Динамо
Его короновали болельщики
На официальном сайте киевского "Динамо" появились итоги голосования за лучшего фубтолиста года. Награда была отдана Карлосу де Пене.
Он сумел набрать 31% процент голосов, опередив всех конкурентов. Уругваец стал футболистом "Динамо" в апреле 2019-го. За 8 месяцев он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
Отметим, что буквально несколько дней назад его контракт с киевлянами был продлен.
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Источник:ФК "Динамо"
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Комментарии (3)
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vituynia (Черкассы)
02.01.2020 в 23:03
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.01.2020 в 00:20
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palmotron (Бровари)
02.01.2020 в 22:48
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