Карлос де Пена стал футболистом года в киевском Динамо

На официальном сайте киевского "Динамо" появились итоги голосования за лучшего фубтолиста года. Награда была отдана Карлосу де Пене.

Он сумел набрать 31% процент голосов, опередив всех конкурентов. Уругваец стал футболистом "Динамо" в апреле 2019-го. За 8 месяцев он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Отметим, что буквально несколько дней назад его контракт с киевлянами был продлен.