Де Пена: Надеюсь, что сможем выиграть Кубок Украины

Футболист года в киевском "Динамо" Карлос де Пена, в интервью клубному сайту, подвел итоги года, а также рассказал о своих целях в следующем.

"Можно сказать, что прошлый год выдался для меня успешным. Ведь я подписал контракт с "Динамо", большим клубом, который известен во всем мире. Что касается личных достижений, я забивал голы, делал результативные передачи, это всегда хорошо, но для меня всегда на первом месте стоят успехи команды. Для меня это огромный опыт, это стало действительно чем-то новым, необычным, если говорить о городе, в котором я теперь живу, новый язык, местные обычаи. Но думаю, что я успешно адаптировался. Раньше я играл за "Насьональ", крупнейший клуб в Уругвае, так что мне хорошо известно давление, с которым имеют дело футболисты таких клубов и необходимость все время выигрывать трофеи. Мы уже выиграли Суперкубок Украины и, надеюсь, получим и Кубок Украины в этом сезоне.

Новый контракт? Футболисту всегда приятно когда клуб продолжает с ним контракт. Это хороший знак, ведь это значит, что я делаю все правильно и мной довольны. Мои цели остаются неизменными - выкладываться на 100% на каждой тренировке и в каждой игре, стараться помочь команде выигрывать в каждом матче. Конечно, когда находишься долгое время в команде, пытаешься стать для нее важным игроком.

Я очень счастлив за это признание болельщиков, поскольку это только мой первый год в "Динамо", но я вижу, что фаны ко мне уже очень хорошо относятся. В "Динамо" прекрасные болельщики, они поддерживают нас даже когда нам не удается выигрывать, и это то, за что я хочу, пользуясь случаем, их поблагодарить. В нашей команде очень много хороших игроков, и я считаю, что некоторые из них не менее достойны этого титула. Но я искренне рад и благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня", - заявил игрок.

Напомним, что совсем недавно его контракт с клубом был продлен до конца 2021.