Рябоконь: Бардак в обороне - это не про Десну

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги осенней части сезона для своей команды.

— Вы удовлетворены результатами "Десны" в первой части сезона?

— Да. За четыре тура до финиша первого этапа "Десна" решила задачу попадания в первую шестерку. Но мы понимаем, что это уже история и что впереди нас ждут встречи с лучшими командами Украины.

— Можно сказать, что "Десна" прошла эту дистанцию без спадов?

— Думаю, так и было. У нас не было откровенно провальных матчей. Средние по уровню поединки в нашем исполнении, чередовались, я бы сказал, с выразительными победами.

— Вы довольно самокритичный тренер. Тем не менее был ли поединок, в котором у вас не было претензий к своим футболистам?

— У тренера всегда найдутся вопросы к подопечным. Бывало, что "Десна" действовала хуже соперника, но побеждала, а бывало, что игра нашей команды была качественной, тем не менее мы проигрывали. При разборе матчей мы абстрагируемся от счета, разного рода цифр и характеристик ТТД наших футболистов. Это все суммируется, и потом делаются поправки. Акцентируем внимание ребят на том, в чем мы были сильны, а чего нам не хватало.

— Наверняка залогом успеха, стала в том числе и дисциплина. В этом рейтинге черниговцы в лидерах. В "Десне" жестко наказывают за карточки?

— Я не помню, чтобы за последние несколько лет в "Десне" кого-то штрафовали. Наверное, ребята понимают, что можно, а что нельзя. Если где-то и проскакивают пижонские моменты или еще какое-то неадекватное поведение, то подобное наказывается, если не материально, то морально: можно просто надолго сесть на скамейку запасных.

— "Десна" на третьем месте по пропускаемости. Для вас лучше 1:0, чем 5:4?

— Любая победа хороша. Однако счет 5:4 означает, что был бардак в обороне, а это не про нас (улыбается).

— В чемпионате "Десна" ведет борьбу за пьедестал и за Кубок Украины. У вас есть приоритеты?

— Раз мы попали в первую шестерку, то дальнейшая наша задача — попадание в зону еврокубков и удачное выступление в Кубке. Да, там мы можем сыграть и один поединок, но в тоже время до Лиги Европы всего три матча. Поэтому на каждую игру "Десна" будет настраиваться по максимуму.

— Чтобы вы выбрали — второе место в УПЛ и Лигу чемпионов или победу в Кубке Украины?

— Давайте мы пока поговорим о реальных вещах, я не люблю мечтать.

— Назовите тройку лучших футболистов "Десны" по итогам первой части сезона?

— Не хотел бы озвучивать фамилии. В общем-то все ребята достаточно неплохо сработали. А лучшими были, наверное, те, кто провел матчи без замен.