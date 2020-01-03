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Динамо подписало 21-летнего нигерийского форварда - СМИ

Премьер-лига
(4 голосов)

Агент парня - Дмитрий Селюк

Динамо подписало 21-летнего нигерийского форварда - СМИ
Новина українською

Киевское "Динамо" подписало контракт с 21-летним нигерийским вингером Ола Муйива.

Как сообщает издание Sport24, которое ссылается на агента игрока Дмитрия Селюка, контракт с парнем подписан на 3,5 года.

Муйива перешел в "Динамо" на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был российский "Тамбов", контракт с которым истек 1 января.

За "Тамбов" он провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Также играл за белорусский "Дняпро", "Локомотив" Ташкент и "Саксан" из Молдовы. Игрок сборной Нигерии U-23

Муйива является левым вингером. Также способен сыграть на позиции правого вингера и центрфорварда.

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В статье: Динамо (Киев) Ола Муйива
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Комментарии (1)
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Hunter02 (Винница)
03.01.2020 в 17:07
в принципі не погано як для форварда динамо, 35 матчів 3 голи. чому б і ні..?
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