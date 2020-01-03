Вантух: Цель на 2020 год - вернуться в Динамо

Динамовец Роман Вантух, который провел первую половину сезона провел в аренде в "Олимпике", а вторую половину проведет в "Александрии", подробнее рассказал о выступлениях за донецкий клуб.

- Тебе не понадобилось много времени для того, чтобы найти взаимопонимание с партнерами по "Олимпику". Какой фактор сыграл роль в этом плане?

- В команде замечательный коллектив, который мне сразу понравился. Там я чувствовал себя прекрасно. Ребята мне помогали с первых дней освоиться. Конечно, первое время было трудно и непривычно после молодежного футбола. Когда пришел в "Олимпик", уже знал тренера по физподготовке Антона Дяченко, мы с ним работали в "Динамо". Сначала больше с ним контактировал. Все ребята мне помогали в любых вопросах. Капитан "Олимпика" Дмитрий Гришко поддерживал. А то, что "Олимпик" базируется в Киеве - бонус (улыбается). Никуда ехать не пришлось.

- Ты застал Вячеслава Шевчука, а сейчас "Олимпик" тренирует Висенте Гомес. В чем разница тренировок и подходов к работе этих двух тренеров?

- Эти два тренера высокого уровня. Висенте тренировал молодежную команду "Динамо", поэтому с его методами работы был очень хорошо знаком. Все его требования я знал. Мне с ним работалось легко и комфортно. С Шевчуком также было комфортно. Он сам настаивал на моем переходе в "Олимпик". "Динамо" играло в товарищеском поединке с "Олимпиком" и тогда я ему понравился. Он ко мне очень хорошо относился, помогал, подсказывал.

- Висенте Гомес дал вторую жизнь "Олимпику". Расскажи, как он работает с футболистами?

- О второй жизни - это правда. Все футболисты расцвели под его руководством. Была неуверенность в своих силах, но пришел Висенте и все изменил. Он изменил подход к тренировкам, улучшил коммуникацию и микроклимат в команде. Гомес сплотил наш коллектив. С ним на любые темы можно пообщаться. Он нам как друг. Благодаря этому мы вышли из кризисной ситуации.

- Что изменилось в "Олимпике" с приходом Висенте?

- Изменилось кардинально все. Он с нами много работал, объяснял каждую деталь. У него есть своя методика работы. Он рассказывал, что разработал ее со своими испанскими коллегами. Еще когда в "Динамо" играл, тактические занятия с Висенте давали очень много информации. Он в "Олимпике" взрослых ребят учит тому же, чему и 19-летних динамовцев. Всех секретов рассказывать не буду (смеется).

- А есть правила у Висенте Гомеса, которых не было у тренеров, с которыми ты работал раньше?

- Ничего такого. Наоборот, он дает больше свободы футболистам. Мне нравилось. Не было никаких рамок, которые меня смущали бы.

- Он больше тактик или мотиватор?

- И то и другое. На тренировках мы отрабатывали каждую деталь. Каждый знал, куда бежать, когда открываться. Висенте - сильный мотиватор, очень хорошо настраивает на игры.

- Чувствуешь, что вырос профессионально под его руководством?

- За полгода прибавил в игре и психологии, стал более уверенным в своих силах. Он донес до меня, что я все могу.

- Получал ли ты удовольствие от футбола в "Олимпике"?

- У меня травма была последний месяц. Но до этого удовольствие получал колоссальное. Можно сказать, отдыхал от футбола.

- Два раз подряд ты был признан лучшим игроком месяца "Олимпика". Вдохновляют подобные звания?

- Конечно, очень приятно. Голосовали в комментариях, очень много друзей меня поддержали. Поэтому, не могу сказать, что это было очень объективно (смеется).

- А что тебя вдохновляет?

- Мечта. Хочется выйти на новый уровень и постоянно прогрессировать. А в будущем попробовать свои силы в Европе. Ради своей мечты работаю каждый день и это меня мотивирует.

- Кто твоя главная поддержка?

- Мои родители. Как не складывались бы дела, они всегда рядом, никогда не осудят...

- У тебя выдался очень плодотворный год. Какие задачи ставишь на 2020 год?

- Да, год был очень хорошим (улыбается). Главные цели на 2020 год - прогрессировать и вернуться в "Динамо"!