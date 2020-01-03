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Коринтианс заплатит Динамо за аренду Сидклея 200 тысяч евро

Премьер-лига
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Кажется, клубы наконец-то договорились

Коринтианс заплатит Динамо за аренду Сидклея 200 тысяч евро
Новина українською

"Коринтинас" договорился с "Динамо" об условиях аренды защитника киевлян Сидклея.

Как сообщает UOL Esporte, за год аренды бразильский клуб заплатит Киеву 200 тысяч евро. Также "Коринтианс" будет выплачивать 100% зарплаты Сидклея.

Также у "коринфян" будет приоритетное право на покупку игрока.

Официально сделка будет оформлена на следующей неделе, после чего игрок присоединится к своему новому клубу на сборах в США.

Напомним, что Сидклей в нынешнем сезоне на поле в составе первой команды киевлян еще не выходил. Сейчас игрок находится в Бразилии, где ждет, чем закончится развитие событий.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей
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