Селюк: Суркис тратит свои деньги, поэтому Динамо выбирает тщательно

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента Ола Муйива в киевское "Динамо".

"Муйива (игрок сборной Нигерии) перешел в "Динамо" Киев (один из лучших клубов Украины).

"Динамо" Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница", — сказал Селюк в интервью Sport24.

Напомним, что по информации СМИ, контракт с нигерийцем "Динамо" подписало на 3,5 года.