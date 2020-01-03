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Селюк: Суркис тратит свои деньги, поэтому Динамо выбирает тщательно

Премьер-лига
(1 голосов)

Агент прокомментировал переход своего клиента в Динамо

Селюк: Суркис тратит свои деньги, поэтому Динамо выбирает тщательно
Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента Ола Муйива в киевское "Динамо".

"Муйива (игрок сборной Нигерии) перешел в "Динамо" Киев (один из лучших клубов Украины).

"Динамо" Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница", — сказал Селюк в интервью Sport24.

Напомним, что по информации СМИ, контракт с нигерийцем "Динамо" подписало на 3,5 года.

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В статье: Дмитрий Селюк Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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kukarekin (Одесса)
03.01.2020 в 19:58
Свои деньги из офшоров Борьбы с олигархами нет и не будет, даже со средним звеном, они все завязаны. Все очень просто - евреи изначально договорились и каждый играет свою роль!
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Инспектор ( )
03.01.2020 в 19:47
Если Суркис тратит свои деньги, может на сигареты не хватить. Будет стрелять у фанов или бычковать
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tolibgan (Запорожье)
03.01.2020 в 19:25
Он же свободный агент))) какие деньги он тратит?
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Sandra777 (Львів)
03.01.2020 в 19:16
Дк вже як Карпати вільних агентів бере )))
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Maxam (Чернівці)
03.01.2020 в 19:02
свои бандитские деньги
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vladimir3354 (Мукачево)
03.01.2020 в 19:01
Самий короткий анекдот Суркіс тратить свої гроші
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+2
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