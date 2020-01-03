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Селюк: Суркис тратит свои деньги, поэтому Динамо выбирает тщательно
Агент прокомментировал переход своего клиента в Динамо
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента Ола Муйива в киевское "Динамо".
"Муйива (игрок сборной Нигерии) перешел в "Динамо" Киев (один из лучших клубов Украины).
"Динамо" Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница", — сказал Селюк в интервью Sport24.
Напомним, что по информации СМИ, контракт с нигерийцем "Динамо" подписало на 3,5 года.
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Комментарии (6)
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kukarekin (Одесса)
03.01.2020 в 19:58
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Инспектор ( )
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tolibgan (Запорожье)
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Sandra777 (Львів)
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Maxam (Чернівці)
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vladimir3354 (Мукачево)
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