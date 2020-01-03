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Богданов стал игроком Колоса - СМИ
Качественное усиление для ковалевцев
29-летний полузащитник Андрей Богданов, который до недавнего времени играл за "Десну", подписал контракт с "Колосом", сообщает "Динамомания".
Условия контракта пока что неизвестны.
Отметим, что в "Десну" 29-летний полузащитник пришел в январе 2019 года, и за это время сыграл за черниговцев 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Также напомним, что до "Десны" Богданов играл за польскую "Арку", в которой он выступал с января 2018-го после ухода из донецкого "Олимпика".
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Источник:Динамомания
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Комментарии (2)
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Evgenariys (Чернигов)
03.01.2020 в 20:03
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Siren05 (Мариуполь)
03.01.2020 в 18:59
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